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الأحد، 26 مايو 2019 10:11 م
خالد صلاح
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انخفاض نسبة مشاركة القبارصة فى الانتخابات الأوروبية الحالية عن انتخابات 2014

الأحد، 26 مايو 2019 10:00 م
انخفاض نسبة مشاركة القبارصة فى الانتخابات الأوروبية الحالية عن انتخابات 2014 البرلمان الاوروبى
أ ش أ
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أكد المفوض العام للانتخابات الأوروبية في قبرص كيبروس كيبريانو، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية التي جرت اليوم في قبرص قد بلغت 42.8% أي أقل بنسبة 1.17% من الانتخابات الأوروبية لعام 2014، حيث كانت نسبة المشاركة في انتخابات 2014 قد وصلت إلى 43.97%.

 

وقال كيبريانو - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية - إن 268 ألفا و602 ناخب من القبارصة اليونانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي والقبارصة الأتراك الذين يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جمهورية قبرص قد صوتوا في انتخابات اليوم، بالإضافة إلى 5604 من القبارصة الأتراك الذين يقيمون في شمال قبرص الذي تحتله تركيا.. معربا عن سعادته بسير عملية التصويت التي وصفها بأنها لا تشوبها شائبة.

 

وبلغت نسبة الإقبال في نيقوسيا 49.2% مقارنة بـ 41.97% في الانتخابات الأوروبية لعام 2014، أما في ليماسول شارك في الانتخابات 44.2% مقارنة بنسبة 45.57% في عام 2014، بينما ارتفعت النسبة في فماغوستا إلى 48.3% مقارنة بـ 34.33% في انتخابات عام 2014 الأوروبية.

 

وارتفعت أيضا نسبة القبارصة الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم لتصل إلى 6.93% مقارنة بـ 3.19% في انتخابات 2014.

 


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