سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتهاء التصحيح الالكنرونى لامتحانات للغة العربية للصف الأول الثانوى بشمال سيناء

الأحد، 26 مايو 2019 10:50 ص
انتهاء التصحيح الالكنرونى لامتحانات للغة العربية للصف الأول الثانوى بشمال سيناء امتحانات - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأحد، أن أعمال التقدير الإلكترونى بدأت فعاليتها يوم الأربعاء الماضى، ومازالت مستمرة إلى اليوم الأحد الموافق، وتبدأ من الساعة 11 صباحا وتنتهى فى الساعة 3 عصرا .

 

وأوضح بيان المديرية، أنه تم الامتحان إلكترونيا بنسبة 100%، وتم التصحيح إلكترونيا، ويستمر التصحيح الإلكترونى لمادة الأحياء بعدد المقدرين (19) مقدر، كما يستمر التصحيح لمادة اللغة الفرنسية بعدد (20) مقدر، وانتهى التصحيح الإلكترونى لمادة اللغة العربية السبت 25/5/2019، واشترك فى تقديره (37) مقدر، قاموا بتصحيح  (36029) سؤال، ويتم اليوم التصحيح الإلكترونى لمادة الجغرافيا بمدرسة الألفى الثانوية بنات مقر التصحيح الإلكترونى، بعد تعديل جدول الامتحانات .

 

وفى سياق متصل، استأنفت اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم لمادة الرياضيات، وبحسب بيان المديرية تسير فيها الامتحانات بشكل منتظم .  

 

يذكر أن 29 مدرسة بشمال سيناء يؤدى فيها طلبة الأول الثانوى امتحاناتهم بكافة الإدارات التعليمية الست، وعدد الطلاب بالكامل (2608 ) طالب وطالبة، من بينهم الطلاب النظامى (2489) طالب وطالبه منهم  ( 5 ) طلاب دمج، والطلاب المنازل  ( 95 ) طالب وطالبة، والطلاب الخاص (24)  طالب وطالبة، وجميع المدارس يتم الامتحان  فيها ورقى ماعدا ثلاث مدارس هى مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين ، ومدرسة الألفى الثانوية بنات .

 

 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

380 ألف طالب "أولى ثانوى" يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا عبر "التابلت"

طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان مادة الرياضيات على التابلت.. صور

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا وورقيا

شمال سيناء

امتحانات

الصف الاول الثانوى

امتحانات اولى ثانوى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة