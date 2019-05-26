انتهاء التصحيح الالكنرونى لامتحانات للغة العربية للصف الأول الثانوى بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأحد، أن أعمال التقدير الإلكترونى بدأت فعاليتها يوم الأربعاء الماضى، ومازالت مستمرة إلى اليوم الأحد الموافق، وتبدأ من الساعة 11 صباحا وتنتهى فى الساعة 3 عصرا .

وأوضح بيان المديرية، أنه تم الامتحان إلكترونيا بنسبة 100%، وتم التصحيح إلكترونيا، ويستمر التصحيح الإلكترونى لمادة الأحياء بعدد المقدرين (19) مقدر، كما يستمر التصحيح لمادة اللغة الفرنسية بعدد (20) مقدر، وانتهى التصحيح الإلكترونى لمادة اللغة العربية السبت 25/5/2019، واشترك فى تقديره (37) مقدر، قاموا بتصحيح (36029) سؤال، ويتم اليوم التصحيح الإلكترونى لمادة الجغرافيا بمدرسة الألفى الثانوية بنات مقر التصحيح الإلكترونى، بعد تعديل جدول الامتحانات .

وفى سياق متصل، استأنفت اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم لمادة الرياضيات، وبحسب بيان المديرية تسير فيها الامتحانات بشكل منتظم .

يذكر أن 29 مدرسة بشمال سيناء يؤدى فيها طلبة الأول الثانوى امتحاناتهم بكافة الإدارات التعليمية الست، وعدد الطلاب بالكامل (2608 ) طالب وطالبة، من بينهم الطلاب النظامى (2489) طالب وطالبه منهم ( 5 ) طلاب دمج، والطلاب المنازل ( 95 ) طالب وطالبة، والطلاب الخاص (24) طالب وطالبة، وجميع المدارس يتم الامتحان فيها ورقى ماعدا ثلاث مدارس هى مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين ، ومدرسة الألفى الثانوية بنات .