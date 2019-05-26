انتظام حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية فى مطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران فى مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، انتظام حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية لشركة مصر للطيران فى المواعيد المقررة لها طبقا لجدول التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بشكل منتظم، وفق المواعيد المقررة لها فى جدول التشغيل، خاصة رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى الدول الأوروبية التى سجّلت انتظامًا فى كل الرحلات رغم ارتفاع كثافة التشغيل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.