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انتخاب فلسطين للمرة الثانية على التوالى عضواً بالمكتب التنفيذى لاتفاقية "بازل"

الأحد، 26 مايو 2019 02:11 م
انتخاب فلسطين للمرة الثانية على التوالى عضواً بالمكتب التنفيذى لاتفاقية "بازل" الرئيس محمود عباس
كتب- هاشم الفخرانى
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انتخبت دولة فلسطين بالإجماع للمرة الثانية على التوالى عضوًا ورئيسًا مشاركًا فى المكتب التنفيذى لاتفاقية "بازل" بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

 

جاء ذلك خلال مشاركة سلطة جودة البيئة، في أعمال مؤتمر الأطراف الرابع عشر للاتفاقية، والتاسع لاتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

 

وعقد المؤتمر في جنيف بعنوان: "عالم نظيف، ناس أصحاء، إدارة سليمة للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة"، حضره وفد من سلطة جودة البيئة ممثلاً في ياسر أبو شنب نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية بازل الدولية، ودعاء عبد الله نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية روتردام.


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