انتبه.. حواجز فى محيط الإغلاق الجزئى لمحور جوزيف تيتو

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط التحويلات الناجمة عن الإغلاق الجزئى لمحور جوزيف تيتو، وذلك لمنع التجاوزات والزحام المرورى ومعاقبة غير الملتزمين بالتعليمات والإرشادات المرورية، اثناء إنشاء كوبرى عن تقاطع الدائرى مع المحور، فى أعمال تستمر شهر كامل وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات، ونشر الخدمات على الطرق منعا للزحام.

وبدأت التحويلات المرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، على أن يتم تحويل الإتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للاتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 مترا".

كما تم غلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين اتجاه الدائرى لمسافة 250 مترا، وبالنسبة للاتجاه الآخر يتم تشغيله اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

وتنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد"، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الاتجاه الآخر القادم من الدائرى، وسوف يتم تنفيذ الأعمال "ليلاً ونهاراً" لمدة ثلاثين يوماً فقط، وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.