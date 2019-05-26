اليوم.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويكرم الأوائل

يعتمد الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية ، صباح اليوم الأحد ، بحضور الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلس الامناء ، وعدد من أعضاء مجلس النواب وسيتم تكريم الطلاب الأوائل .
1- تتوجه الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لديوان عام محافظة كفر الشيخ لاعتماد النتيجة حوالى فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الغد الأحد.
2- يتوجه الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية لديوان عام المحافظة لتكريم المحافظ لهم.
3- يتواجد أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء ومدير العموم بالقاعة الكبرى بالمحافظة.
4- يعتمد المحافظ النتيجة ويعلن أسماء الطلاب الأوائل الساعة 11 صباحاً.
5- المحافظ يكرم الاوائل ويلتقط معهم الصور التذكارية.
6- يتم منح مكافأة للطلاب على تفوقهم وشهادات تقدير.
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة