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اليوم.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويكرم الأوائل

الأحد، 26 مايو 2019 06:00 ص
اليوم.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويكرم الأوائل الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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يعتمد الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية ، صباح اليوم الأحد ، بحضور الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلس الامناء ، وعدد من أعضاء مجلس النواب وسيتم تكريم الطلاب الأوائل .

1-             تتوجه الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لديوان عام محافظة كفر الشيخ لاعتماد النتيجة حوالى فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الغد الأحد.

2-             يتوجه الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية لديوان عام المحافظة لتكريم المحافظ لهم.

3-             يتواجد أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء ومدير العموم بالقاعة الكبرى بالمحافظة.

4-             يعتمد المحافظ النتيجة ويعلن أسماء الطلاب الأوائل الساعة 11 صباحاً.

5-             المحافظ يكرم الاوائل ويلتقط معهم الصور التذكارية.

6-             يتم منح مكافأة للطلاب على تفوقهم وشهادات تقدير.                                                        

 


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