اليوم السابع: أخطر 3 اعترافات تكشف فضائح "إخوان الفبركة"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها نشر أخطر 3 اعترافات تكشف فضائح فبركة الإخوان، إضافة إلى تفاصيل الاستقبال الحافل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى حفل إفطار حزب مستقبل وطن.

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السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع الأعمال العام.. الرئيس يبحث آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.. ويشدد على أهمية تأهيل العنصر البشرى والارتقاء بمستوى العاملين بها ورفع كفاءتهم.. ويؤكد: العامل البشرى هو أساس أى جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح

استقبال حافل لرئيس "النواب" بحفل إفطار "مستقبل وطن".. عبد العال: تشريعات البرلمان ساهمت فى تثبيت أركان الدولة.. قيادات حزب مستقبل وطن: رئيس مجلس النواب قيمة وقامة نحترمها.. والدكتور على عبد العال: ليس لدى حسابات سوى المودة والحب وأقف على مسافة واحدة من الجميع ولا أحابى نائبا على حساب آخر

الإخوانية فاطمة يوسف: قيادات الجماعة حرضونى على اتهام الشرطة باغتصابى لتشويه الأمن.. أخطر 3 اعترافات تكشف فضائح "إخوان الفبركة".. إعلامى إخوانى فضح بث إعلام الجماعة للقصص المزورة.. وإعلامى مفصول من "الشرق" كشف تفاصيل حكاية أيمن نور والحسابات المزيفة

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