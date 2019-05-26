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اليوم.. الحكم على مسئول بإدارة العمرانية التعليمية بتهمة الكسب غير المشروع

الأحد، 26 مايو 2019 06:00 ص
اليوم.. الحكم على مسئول بإدارة العمرانية التعليمية بتهمة الكسب غير المشروع محكمة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، حكمها "إقبال. غ. م"، رئيس حسابات بالإدارة التعليمية بالعمرانية بتهمة الكسب غير المشروع.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة حصلت خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 على 673 ألف جنيه، بأن اختلست أموالا فى حيازتها بسبب وظيفتها، وهى الشيكات البالغ قيمتها مليون و440 ألف جنيه، والمستقطعة من أجور العاملين بجهة عملها، والمسلمة إليها لتوريدها لحساب نقابة المعلمين وصندوق الزمالة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن دونت رقم حسابها الشخصى ببنكى الأهلى المصرى والإسكندرية على تلك الشيكات بدلا من حساب جهة المستقطع لصالحها تلك المبالغ، وقامت بإيداعها بحسابها الشخصى وصرف قيمتها عقب ذلك، وسددت جزء منها لصالح عملها، وارتبطت بجريمة تزوير فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أثبتت على خلاف الحقيقة بتلك الشيكات رقم حسابها الشخصى بدلا من جهة عملها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة استغلت سلطتها بوجود زيادة غير مشروعة فى عناصر ذمتها المالية ومصروفات غير معلومة المصدر بمبلغ 673 ألف جنيه لا تتناسب مع مصادر دخلها.


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الكسب غير المشروع

إدارة العمرانية التعليمية

رئيس قسم حسابات

محكمة الجنايات


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