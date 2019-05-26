اليمين المسيحى فى الولايات المتحدة يحذر من حرب أهلية بسبب الإجهاض

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن شخصيات بارزة تنتمى إلى اليمين المسيحى فى الولايات المتحدة، تشمل كتاب فى المجلات الدينية ومؤلفين وسياسيين منتخبين، حذرت من أن المعركة حول حقوق الإجهاض يمكن أن تؤدى إلى حرب أهلية جديدة.

وأوضحت "الأوبزرفر" أنه على الرغم من أن هذه التنبؤات الرهيبة ليست بالأمر الجديد بالضرورة فى أقصى اليمين فى الولايات المتحدة، إلا أن إقرار موجة من القوانين المتشددة المناهضة للإجهاض فى العديد من الولايات هذا العام يبدو أنه عزز التنبؤات التى تغذى التآمر والتى تصور الإجهاض بشكل مباشر كسبب رئيسى للصراع القادم.

وتكهن المشرعون الجمهوريون مثل كانديس كيلر من ولاية أوهايو علنا بأن الانقسام حول حقوق الإجهاض قد يؤدي إلى حرب أهلية. في الشهر الماضي ، أجرى كيلر مقارنات صريحة حول وضع مكافحة الاسترقاق حول العبودية ، وقال لصحيفة الجارديان: " لا يمكنني أن أقول إذا كان ذلك يؤدى إلى مأساة ، كما حدث من قبل مع حربنا الأهلية".

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت صحيفة الجارديان أن المشرع الجمهورى لولاية واشنطن مات شيا قد تكهن أيضًا بالحرب الأهلية و "بلقنة" أمريكا ، متوقعًا أن المسيحيين سوف يتراجعون إلى "مناطق الحرية" مثل المحيط الهادئ الشمالى الغربى ، حيث يقوم شيا بحملة من أجل إقامة دولة جديدة للابتعاد عن واشنطن.

وعندما سئل شيا عما إذا كان يمكن أن يظل نصا البلد معا ، قال شيا: "لا أعتقد أننا نستطيع ، مرة أخرى ، لأن لديك نصف يريد أن يتبع الرب والعدل والنصف الآخر لا ، وأنا لا أعرف كيف يمكن أن يقف هذا ".

وقدم شيا مشروع قانون - من غير المرجح تمريره - من شأنه تجريم الإجهاض فى الولاية.