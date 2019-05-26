اليمن: المبعوث الأممى يخرق القوانين الدولية

كتبت إيمان حنا

قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإربانى ؛ إنه فى خرق واضح للقواعد والأعراف الدبلوماسيةوالقوانين الدولية استمر المبعوث الدولي لليمن ، مارتن جريفيث ، فى عقد لقاءات ثنائية مع زعيم الميليشيا الحوثية طيلة الفترة الماضية، رغم كونه أحد المشمولين بالعقوبات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لدوره في اعاقة العملية السياسية باليمن.