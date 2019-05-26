النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهمين بقتل عامل والقاء جثته أمام منزله بالبساتين

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة، رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة عامل أمام منزله فى منطقة البساتين، وسرعة التعرف على مرتكبى الحادث وضبطهم.

وأضافت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله فى أحد شوارع منطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وتبين أن القتيل يدعى "س. ج"، 28 سنة، عامل.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن التحريات الأولية كشفت عن وجود أفرادا مشتبها بهم كانوا على علاقة بالمجنى عليه، وجمعتهم روابط واتفاقات عمل، وجارٍ ضبطهم والتحقيق معهم.