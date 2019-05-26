النيابة تستمع لأقوال المصابين فى واقعة المشاجرة الدامية بين عائلتين بكوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

استمعت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، لأقوال المصابين الثمانية فى واقعة المشاجرة الدامية التى وقعت بين عائلتين بقرية سبعة بحرى، وراح ضحيتها 3 أشخاص، وذلك بعد تجدد الخصومة الثأرية بين الطرفين لخلاف على ردم مصرف مياه فى القرية.

وشكلت نيابة كوم أمبو، تحت إشراف المستشار مفيد ثروت، مدير النيابة، أكثر من فريق للاستماع لأقوال المصابين حول الواقعة وأسبابها، خاصة وأنهم يتلقوا العلاج داخل مستشفيات كوم أمبو المركزى وأسوان الجامعى وأسيوط الجامعى.

ومن جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، القبض على 18 شخصاً من المتهمين المتورطين فى الواقعة، ووجهت لهم الشرطة تهم التحريض والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وجارى تحرير محضر بتورط المتهمين الحقيقين وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيق.

وكانت قرية سبعة بحرى بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، شهدت أمس مشاجرة دامية بين عائلتى "السلامية" و"الحجازية" على إثر مشاجرة سابقة بينهما منذ عام تقريباً بسبب خلاف على ردم مصرف بالقرية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.