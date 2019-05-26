النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لجثة سيدة عثر عليها مقتولة فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة سيدة ، عثر عليها مقتولة، على يد أحد العمال بمحل المركبات ملك زوجها بقصد السرقة، داخل شقتها بعين شمس، واصطحبت النيابة المتهم الي مكان الجريمة لتمثيلها في حضور قوة امنية

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل عمرها 59 سنة، بالشقة سكنها مصابة بجرح طعنى بالظهر، وبجوارها سكين .

وبسؤال زوجها صاحب محل عصائر، قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من عامل بالمحل ملكه، أبلغه خلاله بأن زوجته المجنى عليها، اتصلت به وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض الطلبات لمحل عمله، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجب، وبفتح باب الشقة فوجئ بوفاتها، واكتشف سرقة 2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 700 جنيه، ونفى علمه بملابسات الحادث.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العمال فى محل زوجها، حيث تم الوصول إليه بعد اكتشاف إصابته بجروح وخدوش فى اليد والوجه والرقبة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. واعترف المتهم، أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها، قرر سرقتها، وأضاف أنه توجه إلى منزل المجنى عليها يوم الواقعة، مستغلا عدم تواجد زوجها.

وأضاف، أنه عقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض كان متواجدا بمكان الحادث محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، واستولى على المسروقات المشار إليها وفر هاربًا.

وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالى قدره (335 جنيها) من متحصلات الحادث بمسكنه، و2 هاتف محمول المستولى عليهما لدى عميلين (حسنى النية)، وأضاف إنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.