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النيابة تحقق فى واقعة العثور على جثتى طفلين حديثى الولادة داخل صندوق قمامة

الأحد، 26 مايو 2019 04:37 م
النيابة تحقق فى واقعة العثور على جثتى طفلين حديثى الولادة داخل صندوق قمامة جثة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثتي طفلين حديثى الولادة داخل صندوق قمامة بشارع الترعة المردومة، وسحب عينة من الـ Dna البصمة الوراثية لمعرفة أهلية المجنn عليهما، والتصريح بدفن الجثتين عقب توقيع الكشف الطبي عليهما لمعرفة سبب الوفاة.
 
وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثتين لطفلين حديثى الولادة، بتقاطع شارع 20 مع شارع الترعة المردومة بدائرة القسم.
 
علي الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي طفلين حديثي الولادة "غير مكتملي النمو" داحل صندوق قمامة بالشارع المشار إليه.
 
وبسؤال المدعو، "محمد.ع.ص.ي" 40 سنة، عامل قمامة "نباش"، مقيم شارع خالد بن الوليد، قرر إنه عثر على جثتي الطفلين أثناء نبشه في القمامة داخل الصندوق محل البلاغ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
 
تم نقل جثتى الطفلين لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر رقم 4509 لسنة 2019 إداري قسم ثان الرمل، واخطرت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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