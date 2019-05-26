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الموافقة على تصدير 175 طن تقاوى ذرة وبرسيم لـ 4 دول

الأحد، 26 مايو 2019 02:51 م
الموافقة على تصدير 175 طن تقاوى ذرة وبرسيم لـ 4 دول ذرة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، إن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 175 طن من تقاوى البرسيم المصرى، وتقاوى الذرة الشامية لدول الامارات ولبنان والأردن، والهند تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.

 

 وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أن من بين الموافقات تصدير 10 طن و500 تقاوى ذرة شامية صفراء الى لبنان، بالإضافة الى الموافقة الى 5 طن تقاوى الذرة إلى الأردن، والموافقة على تصدير 40 طن تقاوى من البرسيم المصرى، الى الهند، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية، من بين الموافقات و120 طن تقاوى بلدى الى الهند أيضا.

 

وتابع التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.

 

 


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