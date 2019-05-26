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الموافقة على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات للنفع العام بالبحيرة

الأحد، 26 مايو 2019 02:35 م
الموافقة على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات للنفع العام بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مساحات أراضى لإقامة مشروعات نفع عام عليها بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف فى بيان أن الموافقات الأخيرة اشتملت على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 153متر بقرية المسين بمركز الدلنجات بالمجان لصالح مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة لإقامة مبنى للشئون الإجتماعية عليها.

وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 400 متر بمركز كفر الدوار بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

 

 


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