المملكة العربية السعودية توجه الدعوة لقطر لحضور القمة الخليجية الطارئة

كتب مصطفى عنبر

انطلاقا من الدور العروبى والإسلامى الذى تلعبه المملكة العربية السعودية سواء فى محيطها الخليجى أو العربى، فقد وجهت المملكة دعوة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، لحضور القمة الخليجية.

وتضمنت الدعوة، رسالة خطية من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لأمير قطر، من أجل حضور القمة الخليجية الطارئة المقررة في 30 مايو الجاري.

يأتى ذلك فى وقت تسعى فيه الملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، للإلمام بزمام الأمور وحشد الجهود للدفاع عن الأمن القومى العربى وصيانته وإنقاذ الشعب الخليجى الواحد، وشعوب المنطقة والعالم من آلة الإرهاب المدمرة.

وكما هو معروف، فإن المملكة ترتكز فى سياستها الخارجية على الأخلاق المستمدة من العقيدة الإسلامية السمحة، وتنادى عبر أجندتها السياسة الخارجية بتحقيق السلام العالمى والعدالة بين الدول فى المجالات الاقتصادية والإجتماعية والسياسة، لذا وجهت السعودية دعوة لأمير قطر لحضور القمة الخليجية القادمة لاستعراض ما آلت إليه الأمور من تخريب وتدمير وتهديد للملاحة على يد إيران والجماعات الأرهابية التى تدعمها.