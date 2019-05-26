المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة تجارة مخدر الهيروين فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر فى منطقة الزاوية الحمراء.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية فى المنطقة، حيث تمكنوا من ضبط "م.ص.ص" 21 سنة، عامل ، لهروبه من تنفيذ جنائي في قضية مخدرات ،وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 لفافة لمخدر الهيروين.

وبمواجهه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق، والتى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات.