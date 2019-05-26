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المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات فى الشرابية

الأحد، 26 مايو 2019 06:00 م
المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات فى الشرابية محكمه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات، على عامل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة الشرابية.

وكشفت في تحقيقات النيابة، قيام المتهم أن المتهم " وائل.م " 46 سنه عامل ومسجل خطر، قام بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع المواد المخدرة، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل القيام بتوزيعها على عملائه فى المنطقة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم الشرابية، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 500 تكرة هيروين، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 2000 جنيه.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

 


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