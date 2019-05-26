سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 3505 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 26 مايو 2019 06:00 م
المرور يضبط 3505 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة ارشيفة - مرور
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3505 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 78 مخالفة تجاوز سرعات و 1450 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 70 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 33 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،68 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 49 دراجة بخارية وسيارة
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. مرور الجيزة: أوناش وسيارات إغاثة بالطرق لإزالة الأعطال على مدار اليوم

مرور الجيزة: حملات على مواقف السرفيس والأجرة لمنع التلاعب بتعريفة الركوب

"مرور الجيزة" يضبط 3558 مخالفة بالمحاور والميادين خلال 24 ساعة

"مرور الجيزة" يستعد لشهر رمضان.. حصر المحاور المزدحمة وصيانة كاميرات المراقبة

مرور الجيزة يرفع 11 سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات بالشوارع

مرور الجيزة

حملات مرورية

منازل و مطالع الكبارى

مخالفات مرورية بالطرق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة