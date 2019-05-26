"المرور" تضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وتحرير محاضر بشأنهم.

وأسفرت جهود إدارة المرور وحملاتها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 آلاف و939 مخالفة مرورية متنوعة، منها 1540 مخالفة تجاوز للسرعات المقررة، إضافة إلى ضبط 13 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎