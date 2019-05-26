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الكويت تدين الهجوم الإرهابى على حافلات للنقل شمالى نيجيريا

الأحد، 26 مايو 2019 01:58 م
الكويت تدين الهجوم الإرهابى على حافلات للنقل شمالى نيجيريا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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استنكرت الكويت الهجوم الإرهابى الذى استهدف قافلة حافلات للنقل شمالى نيجيريا، والذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، إلى الرئيس النيجيرى محمد بخارى، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للضحايا، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد أمير الكويت أن هذا العمل الإرهابى الآثم الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس النيجيري.

وأكد شهود عيان أن عشرات الأشخاص قتلوا أو فقدوا بهجوم على قافلة تضم عسكريين ومدنيين فى ولاية بورنو شمال شرقى نيجيريا.

وأفادوا بأن القافلة التى كانت تضم نازحين فى منطقة دامبوا تعرضت لكمين نصبه مسلحون.

يشار إلى أن السلطات النيجيرية تقوم بإجلاء سكان القرى الواقعة شمال شرق البلاد استعدادا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر حركة (بوكو حرام) المتطرفة التى تمارس أنشطتها غير المشروعة فى تلك المناطق.

 


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