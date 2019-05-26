القبض على تشكیل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والمركبات بالزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكیل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن والمركبات بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

اكدت تحریات ومعلومات مباحث قسم الزاویة الحمراء، قیام شخصان بعرض سیارة للبیع بمنطقة شارع الشركات دائرة القسم بثمن بخس لا یتناسب وقیمتھا الحقیقة، وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وتمكنت من ضبط عاطلین أحدھما لھ معلومات جنائیة مسجلة، وبحوزتھما سیارة ملاكى إعترفا بسرقتھا عقب الإستیلاء على مفتاحھا الأصلى، وكذا سرقة جھاز لاب توب ومبلغ مالى قدره ( 13 ألف جنیھ ) من داخل مسكن طبیب 26 سنة مقیم بدائرة قسم شرطة أول مدینة نصر محرر بشأنھا محضر بقسم شرطة أول مدینة نصر.

وتم بإرشادھما ضبط جھاز اللاب المستولى علیھ بمسكن المتھم الأول ، وأقرا بإنفاق المبلغ المالى المستولى على متطلباتھما الشخصیة، وبتطویر مناقشتھما للربط بینھما وبین القضایا المجھولة أقرا بتكوینھما تشكیلا عصابیا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب " التسلق " وسرقة المركبات بأسلوب (توصیل الأسلاك) وإعترفا بإرتكاب 3 حوادث سرقة مماثلة وتم بإرشادھما ضبط المسروقات، وبإستدعاء المجنى علیھم تعرفوا على المضبوطات وإتھموھما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة .