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القبض على تشكيل عصابى بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش فى الغربية

الأحد، 26 مايو 2019 12:34 م
القبض على تشكيل عصابى بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش فى الغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش خلال حملة أمنية.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، والنقيب محمود عبد الجواد معاون المباحث، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، تكون من "ا.خ. ح" وشهرته "ابراهيم كباكا" 39 سنة، ومقيم مساكن السد العالى السلخانه، و"م.م.م"، وشهرته "عصفوره" 31 سنة ومقيم على اغا، حيث تم ضبطهما بحوزتهما 3 فرش حشيش ونص بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى حصيلة البيع، وهواتف محمولة.
 
تم نقل المتهمين لديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفوا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما للاتجار في المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريرمحضر بالواقعة، واخطار النيابة لاستكمال التحقيقات .
 
 
 

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