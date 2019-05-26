الفوطة فيها بكتريا قاتلة خلى بالك واعرف إزاى تستخدمها

كتبت فاطمة ياسر

المناشف أو "الفوط" هي قطعة من القماش التى نستخدمها فى تنشيف الجسم أو فى تنظيف المنزل، ولكن عندما تفكر قليلا تجد أن هذه الأقمشة "الفوطة" تحتوى على العديد من البكتريا المضرة لصحتك نتيجة لتركها على الأسطح فى المطبخ أو فى الحمام، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير التالى وفقا لموقع " .medicaldaily".

المناشف أو الفوط تحتوى على العديد من الجراثيم والبكتريا لأنها تحتفظ بالرطوبة بداخلها، وهذا هو السبب في التعرض لبعض الأمراض، ومنها التالي:

- تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإسهال والتسمم، وهذا الأمر يرجع إلي احتواء هذه المناشف أو الفوط على البكتريا القولونية المسببة للإصابة بالإسهال والتسمم.

-يرجع استخدام "الفوط" الخاصة بالحمام للإصابة بالعديد من الأمراض وهذا الأمر يرجع في حالة التعرض لاستخدامها من قبل أشخاص عدة في المنزل، فهذا الأمر يتسبب فى الإصابة بعدوى فى العين شديدة وتظهر عن طريق احمرار فى العين والحكة والتدميع بكثرة.

-استخدام الفوط لعدة أيام يتسبب في الإصابة بالالتهابات الجلدية، أو التعرض للجرب أو ظهور بثور علي البشرة.

-التعرض للالتهابات المهبلية لدي النساء، وذلك نتيجة لاستخدام المناشف المليئة بالجراثيم، ويظهر هذا عن نزول إفرازات ذات رائحة كريهة، ووجود ألم أثناء عملية التبول.

وهناك بعض النصائح الهامة التي يجب القيام بها لحماية جسمك من البكتريا المضرة نتيجة لاستخدام الفوط بكثرة، ومنها:

-قم بتعقيم الفوط بشكل جيد وصحي، عن طريق غسلها بالماء والخل.

-عليك التخلص من البكتريا الضارة في الفوط بغسلها ثلاث مرات في الاسبوع.

-علي كل شخص تحديد الفوط الخاص به، ولا تسمح لأحد استخدامها.

-عند غسل الفوط عليك وضعها علي برنامج الغالية لان الماء الساخن يساعد بشكل كبير في التخلص من البكتريا التي قد تتكاثر داخله.