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الفنان السعودى خالد سامى يغادر العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية.. صور

الأحد، 26 مايو 2019 08:35 م
الفنان السعودى خالد سامى يغادر العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية.. صور الفنان السعودى خالد سامى
كتب محمد تهامى زكى
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تعرض الفنان السعودى خالد سامى، لوعكة صحية أمس السبت، دخل على أثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات فى جدة، لكنه غادر العناية منذ لحظات قليلة. 
 
ونشر الناقد الفنى السعودى محمد سلامة، عبر حسابه على تويتر صورة للفنان المريض داخل غرفة العناية المركزة، صحبها بتعليق: ‏"نسأل الله أن يشفى الفنان الكبير والخلوق ‎خالد سامى، ويطمئننا عليه بعد العارض الصحي المفاجيء الذى تعرض له.. حيث أنه يرقد بأحد مستشفيات جدة، اللهم آمين".
 
ووفقا لصحيفة "أخبار 24" السعودية، فطمأن مجمع الملك عبدالله الطبى بجدة، محبى الفنان القدير على حالته التى شهدت استقرارا وتجاوزت مرحلة الخطر بعد مغادرته العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.
 
يشار أن الفنان خالد سامى، كانت بدايته خلال فترة الثمانينات حيث شارك في العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية والمسرحيات منها تحت الكراسى، بوابة المتولى، عائلة أبو رويشد، طاش ما طاش، أبو العصافير وغيرها من الأعمال الفنية فى المسرح والدراما.
 
كما عمل الفنان السعودى فى الدراما المصرية، ونجح فى اتقان اللهجة المصرية خلال عمله مع الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد، فى مسلسل "النوة" عام 1991 من القرن الماضى.

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العناية المركزة

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