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العراق وإيران يشددان على ضرورة خفض التوتر بالمنطقة

الأحد، 26 مايو 2019 12:00 ص
العراق وإيران يشددان على ضرورة خفض التوتر بالمنطقة عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
بغداد /أ ش أ/
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بحث رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى ووزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شددا على ضرورة خفض التوتر القائم فى المنطقة.

وقال مكتب عبد المهدى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - إنه تم خلال اللقاء التداول فى الأوضاع الإقليمية والدولية وكيفية تجنيب البلدين والمنطقة أضرار العقوبات ومخاطر الحرب مع التأكيد على أهمية الأمن والاستقرار للمنطقة وكيفية الإبقاء على الاتفاق النووى وكل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين وشعوب المنطقة.

وأضاف أنه جرى - خلال اللقاء أيضا - بحث العلاقات بين العراق وإيران ومتابعة الملفات التى اتفق عليها الطرفان فى زيارتى الرئيس روحانى إلى بغداد ورئيس مجلس الوزراء العراقى إلى طهران مؤخرا.

وقد وصل وزير الخارجية الإيرانى - فى وقت سابق اليوم - إلى العاصمة بغداد فى زيارة تستمر يوما واحدا.

 

 


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إيران

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