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العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية فى الخزان الكبير بمحافظة أسيوط

الأحد، 26 مايو 2019 12:04 م
العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية فى الخزان الكبير بمحافظة أسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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عثرت قوات الحماية المدنية على جثة طافية فى منطقة الخزان الكبير بمدينة أسيوط، ونقلتها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام عقب انتشالها، وتبين لاحقا أنها لفتاة فى العقد الرابع.
 
كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العقيد محيى عبد السيد، مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة غريق فى منطقة الخزان الكبير بمدينة أسيوط.
 
بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لفتاة مجهولة الاسم والهوية، فى العقد الرابع من العمر تقريبا، وقد نُقلت إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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