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الصيادلة: الحارس القضائى واللجنة المعاونة له يمثلون النقابة قانونا دون غيرهم

الأحد، 26 مايو 2019 01:54 م
الصيادلة: الحارس القضائى واللجنة المعاونة له يمثلون النقابة قانونا دون غيرهم نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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طالبت نقابة الصيادلة، تحرى الدقة فى المعلومات التى يتم تداولها عنها، والاعتماد على المصادر الرسمية، وفقاً للمعايير المتبعة فى هذا الشأن التى لا يعتد بغيرها، و تصدر من الممثل القانونى للنقابة المستشار محمد فكرى الحارس القضائى، وأعضاء اللجنة المعاونة للدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة سابقًا، والدكتور كريم بدر أو الصحفة الرسمية للنقابة .

وأضافت النقابة، فى بيان:  فى ظل ما تفرضه الظروف الحالية للنقابة، فى انتشار التصريحات المنسوبة للنقابة على غير الحقيقة، الأمر الذى يؤدى إلى التأثير سلبا على الصيادلة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها فى الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية التى من شأنها حفظ حقوق أعضائها.


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نقابة الصيادلة

الحارس القضائى على الصيادلة

الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة

الصيادلة


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