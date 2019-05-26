السكة الحديد تدرس تحويل قطار "أبو قير" إلى مترو وتغيير منظومة العربات

الإسكندرية جاكلين منير

يدرس قيادات السكك الحديدية، تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية إلى مترو كهربائى على نفس الخط مع تغيير المنظومة بالعربات والقضبان.

ووجهت قيادات السكك الحديدية، بضرورة وضع كشافات أضاء على الأعمدة الخالية بمحطة مصر الإسكندرية وعدم غلق طفايات الحريق بالإقفال بل وضع أزرار سهلة الفتح أتوماتيكيا لمواجهة الحرائق ومنظومة جديدة لأكشاك الباعة على الأرصفة، وضرورة بتكثيف الأعمال للانتهاء منها قبل الموعد المحدد فى 30 أبريل 2020، ورفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التى يتم تطويرها حفاظًا على سلامة الركاب.

يذكر أن أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية تبلغ تكلفتها الإجمالية 145 مليون جنيه، ونسبة تنفيذها بلغت 77%، حيث تشمل تلك الأعمال على تطوير مبنى المحطة كاملا وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات، وكذلك إنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية وتطوير الواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضرى للحفاظ على المظهر الأثرى لها.