سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز

الأحد، 26 مايو 2019 01:49 م
السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

تبدأ هيئة السكة الحديد غدا الاثنين طرح للحجز أمام المسافرين مقاعد القطارات الإضافية التى تقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث تقوم غدا بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو.

 

كما تقوم هيئة السكة الحديد الثلاثاء بطرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، وتقوم الأربعاء بطرح للحجز مقاعد التى ستتحرك يوم 30 مايو، بحيث يتم طرح للحجز مقاعد قطارات كل يوم قبل السفر بـ 24 ساعة حتى نهاية تشغيل القطارات الإضافية.

 

وأصدر رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان تعليمات باستمرار وقف منافذ الحجز الخارجية طوال فترة تشغيل العيد وطرح مقاعد القطارات الإضافية للحجز من أجل إحكام الرقابة على بيع التذاكر طوال فترة العيد وضمان عدم تسربها للسوق السوداء.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تدرس تحويل قطار "أبو قير" إلى مترو وتغيير منظومة العربات

فى 6 نقاط تعرف على خطة تطوير السكك الحديد العام الجديد

التحقيقات: "ضحية قطار العياط عبرت شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور"

"نقل البرلمان": تطالب بزيادة مخصصات الطرق والسكة الحديد

السكة الحديد تدعو للإبلاغ عن بيع التذاكر بالسوق السوداء عبر الخط الساخن 147

اعرف مبادرة "معا لسكك حديد آمنة" للتحذير من السلوكيات الخاطئة × 9 معلومات

السكة الحديد

حجز تذاكر السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

تذاكر السكة الحديد

حجز تذاكر العيد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة