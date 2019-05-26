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السكة الحديد: إنهاء تطوير محطة مصر بالإسكندرية بالكامل إبريل 2020

الأحد، 26 مايو 2019 04:34 م
السكة الحديد: إنهاء تطوير محطة مصر بالإسكندرية بالكامل إبريل 2020 قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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كلفت هيئة السكة الحديد المقاول المنفذ أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية بالانتهاء من أعمال مشروع تطوير المحطة بالكامل قبل إبريل 2020، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير الداخلية بالمحطة نهاية سبتمبر المقبل.

 

وقالت مصادر لـ "اليوم السابع" إن أعمال تطوير المحطة  تصل تكلفتها إلى 145 مليون جنيه، تشمل تطوير مبنى المحطة بالكامل وتطوير الأرصفة، بجانب إنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية والواجهات الداخلية والخارجية.

 


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محطة مصر بالاسكندرية

محطة الاسكندرية

تطوير محطة الاسكدرية

السكة الحديد


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