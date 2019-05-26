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السفير المصرى فى اليابان يشارك فى الاحتفال بيوم أفريقيا

الأحد، 26 مايو 2019 05:42 م
السفير المصرى فى اليابان يشارك فى الاحتفال بيوم أفريقيا سفير مصر فى اليابان
كتبت – هناء أبو العز
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شارك السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، يوم 25 مايو الجارى في الاحتفال بيوم أفريقيا، وذلك فى مدينة يوكوهاما، بالتزامن مع انعقاد المعرض الأفريقى للثقافة والسياحة.
 
 
وافتتحت الاحتفال الأميرة "تاكامادو" من العائلة الإمبراطورية، وبحضور "تارو آسو" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، كما شاركت  "فوميو هياشى" محافظ يوكوهاما وعدد من مسئولى وزارة الخارجية وممثلى شركات القطاع الخاص العاملة فى أفريقيا ووسائل الإعلام.
 
 
وألقى السفير المصرى فى كلمة رئيس الجمهورية، متطرقاً خلالها إلى أهم العناصر المرتبطة بأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، ومؤكداً على أهمية تطوير منظومة البنية الأساسية والربط بين الدول الأفريقية واستكمال مسار التكامل وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت مؤخراً حيز النفاذ، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص، بالتوازي مع بذل الجهود في سبيل تأهيل الشباب وتمكين المرأة.
 
 
كما ألقى نائب رئيس الوزراء كلمة بهذه المناسبة، أبرز فيها الاهتمام الذي توليه بلاده لتعزيز التعاون مع دول القارة وزيادة الاستثمارات اليابانية فيها، مشيراً إلى أن أن اليابان تسعى إلى دعم علاقاتها مع الدول الأفريقية من خلال محفل التيكاد وأن القمة المرتقبة ستمثل فرصة للتطرق إلى موضوعات هامة على أجندة التنمية.
 
 
هذا، وقد أقامت السفارة المصرية جناحاً في المعرض الأفريقي للثقافة والسياحة بالتزامن مع احتفالية يوم أفريقيا يومي 25 و 26 مايو، بهدف دعم صورة القارة داخل اليابان والترويج للمقاصد السياحية بمختلف الدول الأفريقية وتعريف المجتمع الياباني بما تتيحه أفريقيا من تنوع للثقافات والثروات وفرص الاستثمار.
 
وضم الجناح المصري نماذج من المنتجات الحرفية اليدوية والنشرات الدعائية والبوسترات السياحية والكتيبات الثقافية، وتم خلاله تقديم أحد أبناء الجالية المصرية فقرات فنية من رقص التنورة.
 
 
 

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