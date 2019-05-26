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السفير الأمريكى لدى الصين يحث بكين على الحوار مع الدالاى لاما

الأحد، 26 مايو 2019 07:07 ص
السفير الأمريكى لدى الصين يحث بكين على الحوار مع الدالاى لاما الدالاي لاما الزعيم الروحي للبوذيين
رويترز
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قال السفير الأمريكي لدى الصين، تيري برانستاد، لمسؤولين صينيين خلال زيارته للتبت، إن على الصين إجراء محادثات مع الدالاي لاما، الزعيم الروحي للمنطقة الواقعة في الهيمالايا. وانتقد بكين لتدخلها في الحرية الدينية.

 

وزار برانستاد التبت الأسبوع الماضي، في أول زيارة لسفير أمريكي منذ عام 2015، وسط تصاعد التوتر التجاري والدبلوماسي بين البلدين.

 

وجاءت زيارته عقب إقرار قانون أمريكي في ديسمبر يلزم الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين المكلفين بتنفيذ السياسات التي تقيد وصول الأجانب إلى التبت، وهو تشريع نددت به الصين.

 

وقالت السفارة الأمريكية ببكين في بيان بالبريد الإلكتروني أمس السبت، إن برانستاد التقى بمسؤولين حكوميين صينيين وشخصيات دينية وثقافية من التبت "وأثار مخاوفنا القائمة منذ فترة طويلة بشأن عدم الوصول بشكل دائم" إلى التبت.

 

وقالت متحدثة باسم السفارة "شجع الحكومة الصينية على الدخول في حوار موضوعي مع الدالاي لاما أو ممثليه، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية تحل الخلافات".

 

وأضافت "عبر أيضا عن مخاوفه بشأن تدخل الحكومة الصينية في حرية البوذيين في التبت في تنظيم وممارسة دينهم".


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