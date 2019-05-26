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السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح نارى وطلقات بدون ترخيص فى سوهاج

الأحد، 26 مايو 2019 01:14 م
السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح نارى وطلقات بدون ترخيص فى سوهاج حبس
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محمد .ع.ح" 29 سنة، عامل بالسجن 3 سنوات، بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وطلقات نارية بدائرة مركز طما.
 
وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن أبو النجا، ووليد سيد أمين، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
 
وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2019، بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز طما، عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وطلقات نارية، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض علي المتهم وبحوزته السلاح النارى، و10 طلقات نارية، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم .
 
 

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