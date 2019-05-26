السجن 3 سنوات لعاطل هتك عرض ربة منزل فى الطريق العام بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، عاطلا بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل فى الطريق العام، حينما لامس مؤخرتها بطريقة خادشة للحياء.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى بيومى، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

وتعود أحداث القضية التى تحمل رقم 29480 لسنة 2018 جنايات أبو كبير، ليوم 29 يوليو الماضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "د. ا. م"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة فى دائرة مركز ههيا، تتهم فيه "أحمد. ع. ا"، عاطل، بهتك عرضها، وذلك حال سيرها فى الطرق العام بدائرة مركز أبو كبير، إذ لامس مؤخرتها بعضوه الذكرى.

وتوصلت تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبو كبير، إلى صحة الواقعة والاتهام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.