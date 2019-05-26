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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار بالهيروين

الأحد، 26 مايو 2019 12:40 م
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار بالهيروين هيروين - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أ. ع"، عامل ومقيم فى السيدة زينب، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل. وأسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 
ترجع الواقعة إلى تلقى قسم السيدة زينب بلاغا يفيد بحيازة المتهم المذكور مواد مخدرة بغرض الاتجار، وبإعداد الأكمنة نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافات من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وبأن المبلغ المالى من متحصلات التجارة، فتحرر محضر بالواقعة، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 

 


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تجارة الهيروين

جنايات القاهرة

السجن المشدد


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