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الرئيس الفنزويلى يرسل وفدا للتفاوض مع المعارضة إلى أوسلو

الأحد، 26 مايو 2019 03:29 م
الرئيس الفنزويلى يرسل وفدا للتفاوض مع المعارضة إلى أوسلو الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كاراكاس(أ ش أ)
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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، إرسال وفد حكومى إلى أوسلو لعقد مفاوضات مع ممثلى المعارضة الفنزويلية من أجل السلام فى بلاده.

وأوضح مادورو -فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- أن الوفد الحكومى مستعد للعمل من أجل التوافق حول أجندة شاملة والتقدم إلى الأمام للتوصل إلى اتفاقات.

وأعرب مادورو عن شكره للحكومة النرويجية على جهودها فى تشجيع الحوار.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، قد أعلن اليوم إرسال مندوبين إلى العاصمة النرويجية أوسلو للقاء ممثلى الرئيس نيكولاس مادورو لبحث الأزمة السياسية فى فنزويلا.

ومن جهتها، ذكرت وزارة الخارجية النرويجية، أمس أن ممثلين عن معسكرى مادورو وجوايدو قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع المقبل، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم البحث عن حل تفاوضى بين الطرفين فى فنزويلا.

 


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