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الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز دور المرأة وتأهيل الشباب لقيادة مستقبل أفريقيا

الأحد، 26 مايو 2019 11:06 ص
الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز دور المرأة وتأهيل الشباب لقيادة مستقبل أفريقيا الرئيس السيسى
بكين (أ ش أ)
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قال سفير مصر فى بكين أسامة المجدوب إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المشاركين فى الاحتفال بيوم أفريقيا، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال الفترة الحالية.

وأضاف السفير المجدوب –فى تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا الذى يوافق 25 مايو وأقيم بالعاصمة الصينية (بكين)- أن الرئيس السيسى أكد –فى رسالته- أهمية تأهيل عنصر الشباب لقيادة مستقبل القارة الأفريقية، مع ضرورة تعزيز دور المرأة الأفريقية، وتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة.

وشارك فى الحفل مساعد وزير الخارجية الصينى "ليو شيانفا" ولفيف من السفراء المعتمدين لدى بكين وكبار الشخصيات الصينية المعنية بالشأن الأفريقي.

وقامت شركة مصر للطيران (الشركة الوطنية وعضو تحالف ستار) برعاية الحفل، حيث قامت بإهداء تذاكر طيران مجانية من بكين إلى القاهرة، وهدايا آخرى للحضور، فيما تم عرض فيلم ترويجى خاص بالشركة والتعريف برعايتها لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وشهد الحفل تقديم مجموعة من الطلبة المصريين الدارسين فى بكين عروضا فلكورية وشعبية، نالت إعجاب الحضور.

 


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