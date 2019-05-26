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الرئيس الإيرانى يلوح باستفتاء شعبى حول البرنامج النووى

الأحد، 26 مايو 2019 11:44 ص
الرئيس الإيرانى يلوح باستفتاء شعبى حول البرنامج النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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لوح الرئيس الإيرانى حسن روحانى، لتنظيم استفتاء شعبى حول برنامج إيران النووى، والحد من تخصيب اليورانيوم وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

 

وقال روحانى "المادة 59 من الدستور الإيرانى المتعلقة بالاستفتاء، من شأنها فتح الطرق المغلقة وهى نافذة مفتوحة أمام المواطنين فى أى وقت إذا اقتضى الأمر".

 

وأكد أنه تقدم عام 2004 عندما كان كبير المفاوضين الإيرانيين حول البرنامج النووي إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بمبادرة إجراء استفتاء على القضية النووية، وأيد المرشد هذا الاقتراح، لكن الأمور تطورت على نحو مغاير مع تغير الحكومة".

 

وتابع الرئيس الإيرانى: "لكن على أى حال فإن المادة 59 يمكنها تمهيد السبيل في أي مرحلة كانت".

 

وقال:"إننا الآن بحاجة إلى آلية اكثر إنسيابية ولفت إلى أن المرشد خوله قيادة الحرب الاقتصادية ضد أمريكا واعتبر أن هذه الحرب بحاجة إلى صلاحيات أكثر.

 

وقال، إن البلاد تدفع الثمن فى المواجهة مع واشنطن لكننا سننتصر فى هذه الساحة بالتأكيد وأن الانتصار بحاجة إلى ظروف وضرورات أهمها وحدة الفكر والثقة كل بالآخر.

 

وليست المرة الأولى التى يدعو فيها روحانى لإستفتاء شعبى، ففى أغسطس 2018 دعا لاستفتاء لإنقاذ بلاده من العقوبات.


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