الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة فى الانتخابات الأوروبية بلغت 19.26% حتى الآن

باريس (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الأوروبية بفرنسا بلغت 19.26% فى تمام الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت المحلى للبلاد (10:00 بتوقيت جرينتش)، بزيادة 4 نقاط تقريبا عن الانتخابات السابقة فى العام 2014 والتى بلغت 15.70%.

وذكر راديو "فرنسا الدولى"، أنه فى عام 2014، كان معدل المشاركة يتخطى بقليل الـ43%.

وكان الناخبون فى 21 دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبى قد بدأوا فى الأدلاء بأصواتهم لانتخاب 751 نائبًا فى البرلمان الأوروبى لولاية مدتها 5 سنوات، يقومون خلالها بدور حاسم فى صياغة القوانين المتعلقة بالاتحاد.

يذكر أن اليوم الأحد، هو اليوم الأخير من عملية الاقتراع التى بدأت الخميس فى كل من بريطانيا وهولندا.