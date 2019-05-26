سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة السورية تكثف ضرباتها الجوية ضد المسلحين فى محافظة حماة

الأحد، 26 مايو 2019 09:07 م
الحكومة السورية تكثف ضرباتها الجوية ضد المسلحين فى محافظة حماة غارة جوية _ صورة أرشيفية
بيروت (رويترز)
إضافة تعليق

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن قوات الحكومة السورية قصفت مواقع فى شمال غرب البلاد اليوم الأحد، فى أكثر يوم يشهد ضربات جوية منذ بداية حملة كبرى ضد المنطقة التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة قبل نحو أربعة أسابيع.

وقالت مصادر من الجانبين أن القصف ساعد القوات الحكومية التى تساندها روسيا فى السيطرة على بلدة كفر نبودة الصغيرة فى محافظة حماة فى الشمال، وهى المرة الثالثة التى تتبدل فيها السيطرة عليها فى أحدث هجوم.

وأفاد المرصد الذى يراقب الحرب من مقره فى بريطانيا بأن الضربات الجوية والبرية أودت بحياة 12 شخصا فى عدة مناطق منها بلدة معرة النعمان.

وبدأ الهجوم فى أواخر أبريل وركز إلى حد كبير على المناطق الجنوبية بمحافظة إدلب والمناطق المجاورة لها من حماة واللاذقية، ويمثل أشد صراع بين الرئيس بشار الأسد ومعارضيه منذ الصيف الماضي.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

انتقادات لخطة ساجد جافيد لمحاكمة البريطانيين العائدين من سوريا

دمشق: الهدف من "الحملة الكيميائية" ضد سوريا عرقلة تقدم الجيش فى إدلب

الأمن اللبنانى يحبط تسلل 54 سوريا إلى داخل الأراضى اللبنانية

الدفاع الروسية: مسلحون يقصفون قاعدة "حميميم" الجوية فى سوريا

الحكومة السورية

سوريا

أخبار سوريا

المسلحين فى سوريا

محافظة حماة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة