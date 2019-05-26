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الحبس سنة لمتهمين وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة

الأحد، 26 مايو 2019 12:05 م
الحبس سنة لمتهمين وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية بإمبابة، بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد إبراهيم، شريف السيد"، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش"، وحيازة دخائل نارية تستخدم بتلك الأسلحة.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهما " أحمد سيد، محمد سيد"، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم، بأن أطلق المتهمين أعيرة نارية تجاه المجنى عليه الثانى، مما أوقع الرعب فى قلوبهم وسل حركتهما، بالإضافة لتخريب عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة المملوكة للمجنى عليه الأول.
 
 
وقام المتهم الأول بضرب المجنى عليه "محمد سيد"، بأن أطلق عليه أعيرة نارية، فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى.
 
 

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