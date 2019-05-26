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"الجنح" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة سرقة الدراجات النارية فى البساتين

الأحد، 26 مايو 2019 12:00 ص
"الجنح" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة سرقة الدراجات النارية فى البساتين سرقة دراجة نارية ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة البساتين، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

 واعترف المتهمان بتفاصيل تورطهما فى سرقة المركبات خاصة الدراجات النارية، وقالا لرجال مباحث البساتين إنهما عادة ما يستخدمان المفاتيح المصطنعة ويفران بالمركبات ويبيعانها لأحد التجار بأسعار منخفضة جدا وبهذه الطريقة استوليا على عدد كبير من المركبات قبل سقوطهما فى قبضة الشرطة.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات بسرقة دراجات نارية ومركبات أخرى.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين وهما "أحمد. ع"، و"على. م"، عاطلين.

وباستهداف اللصين ألقت قوة القبض عليهما واعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.


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سرقة الدراجات النارية فى البساتين

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