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"الجنايات" تستمع اليوم للشهود فى محاكمة حمادة السيد وآخرين بتهمة الانضمام لداعش

الأحد، 26 مايو 2019 01:00 ص
"الجنايات" تستمع اليوم للشهود فى محاكمة حمادة السيد وآخرين بتهمة الانضمام لداعش المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، لأقوال الشهود فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمون من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

 


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