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الجزائر تدين بشدة هجوما ارهابيا استهدف موكبا للجيش النيجيري

الأحد، 26 مايو 2019 07:49 م
الجزائر تدين بشدة هجوما ارهابيا استهدف موكبا للجيش النيجيري عناصر من الجيش النيجيري
الجزائر /أ ش أ/
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أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف أمس السبت، موكبا للجيش النيجيري.

وقال عبد العزيز بن على الشريف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "ندين بشدة الهجوم الإرهابى الدموى الذى استهدف يوم السبت 25 مايو 2019 موكبا للجيش النيجيرى كان يرافق سكانا تم إجلاؤهم من قرية بمقاطعة بورنو وسط نيجيريا".

وأضاف "نبقى واثقون أن أعمال الترهيب هذه التى يرتكبها الارهاب المقيت والأعمى لن تثبط من عزيمة نيجيريا و افريقيا وكافة المجتمع الدولى على مواصلة مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان".

وتابع قائلا "نتقدم بأخلص التعازى لعائلات الضحايا المدنيين والعسكريين لهذا الاعتداء الارهابى الشنيع ونؤكد تضامننا للحكومة والشعب النيجيرى الشقيق كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

 


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