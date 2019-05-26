سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجزائر: إحالة ملفات 11 وزيرا وملف والى العاصمة السابق إلى المحكمة العليا

الأحد، 26 مايو 2019 04:25 م
الجزائر: إحالة ملفات 11 وزيرا وملف والى العاصمة السابق إلى المحكمة العليا الجزائر
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أنه تمت إحالة ملف عدد من كبار المسؤولين السابقين بالجزائر من بينهم أويحيى وعبد الملك سلال إلى المحكمة العليا، كما تم إحالة ملفات 11 وزيرا وملف والي العاصمة السابق إلى المحكمة العليا.

 

 والمجلس الدستوري في الجزائر أعلن أن اثنان من المرشحين للرئاسة أودعا ملفاتهما لدى الأمانة العامة في 25 من مايو.

 
وتتضمن الأوراق المطلوبة للترشح قائمة بـ600 توقيع فردى من أعضاء منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية، أو البرلمان بغرفتيه موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو بقائمة تضم 60 ألف توقيع فردى على الأقل لناخبين مقيدين فى القوائم الانتخابية من 25 ولاية على الأقل بحد أدنى 1500 توقيع من كل ولاية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المجلس الدستورى فى الجزائر: اثنان من المرشحين للرئاسة أودعا ملفاتهما بالأمس

اجتماع مرتقب للمجلس الدستورى الجزائرى عقب غلق باب الترشح للرئاسة دون مرشحين

قانونى: "رئيس الدولة فى الجزائر يواصل مهامه حتى ينتخب رئيس جديد"

الرئيس الجزائرى المؤقت يعين رئيسين جديدين للتلفزيون وشركة "سونلغاز"

حزب جبهة المستقبل الجزائرى ينسحب من الانتخابات الرئاسية المقبلة

حزب التحالف الوطنى الجمهورى الجزائرى يعلق مشاركته فى الانتخابات الرئاسية

السورية مايا يوسف تشدو بموسيقاها فى الجزائر بالمهرجان الأوروبى

المحكمة العليا

الجزائر

اخبار عاجلة

عاجل

والى العاصمة السابق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة