"التربية الموسيقية" تبدأ تجربة الامتحانات الإلكترونية فى جامعة حلوان

كتب وائل ربيعى

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تعمل بشكل جاد من أجل تطوير وتوثيق منظومة التصحيح الإلكترونى للامتحانات؛ تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات الإلكترونية بشكل كامل تختلف عن التصحيح الإلكترونى للامتحانات، مشيرا إلى أن تجربة الامتحانات الإلكترونية بدأت بالفعل فى جامعة حلوان، وأولى الكليات التى طبقت التجربة كلية التربية الموسيقية.

وأشار رئيس جامعة حلوان فى تصريحه، إلى أن تلك الامتحانات الإلكترونية، وأعمال التصحيح الإلكترونى، تسهم بشكل كبير فى حفظ الوقت والجهد، كما أنها تحدّ من عملية الغش بين طلاب الجامعة.