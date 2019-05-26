التحقيق مع متهم وزوجته بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجي

تحقق نيابة الشئون المالية والتجارية، مع عامل وزوجته بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وذكرت التحريات، أن المتهمين اشتركا فى الاستيلاء الموال بقصد توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصول أصحابها على أرباح سنوية، ولم يلتزما بدفع الأرباح وامتنعا عن رد المبالغ.

وأضافت التحريات أن المتهمة الرئيسية وهى ربة منزل وسبق اتهامها والحكم عليها فى قضية "استيلاء على أموال"، والمتهم الثانى عامل "زوج الأولى" سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية "استيلاء"، تلقيا مبالغ من الشاكين بلغت 12 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح سنوية واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع زوجها.