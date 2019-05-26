سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق مع متهم وزوجته بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه بزعم توظيفها

الأحد، 26 مايو 2019 07:00 ص
التحقيق مع متهم وزوجته بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه بزعم توظيفها اموال ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق

تحقق نيابة الشئون المالية والتجارية، مع عامل وزوجته بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وذكرت التحريات، أن المتهمين اشتركا فى الاستيلاء الموال بقصد توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصول أصحابها على أرباح سنوية، ولم يلتزما بدفع الأرباح وامتنعا عن رد المبالغ.

وأضافت التحريات أن المتهمة الرئيسية وهى ربة منزل وسبق اتهامها والحكم عليها فى قضية "استيلاء على أموال"، والمتهم الثانى عامل "زوج الأولى" سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية "استيلاء"، تلقيا مبالغ من الشاكين بلغت 12 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح سنوية واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع زوجها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم

شركة توزيع الكهرباء: المحصل المتهم بـ"توظيف الأموال" سبق إيقافه عن العمل

25 "أرنب" جمعها "المستريحين" بزعم توظيف الأموال بالأقصر.. ضبط 3 اشتركوا فى الحصول على 25 مليون جنيه من أهالى إسنا.. وكبار العائلات يطلقون مبادرة لحل الأزمة.. والنيابة تقرر حبس 5 متهمين بالقضية

"الشئون المالية" تحقق مع متهم استولى على 20 مليون جنيه بزعم توظيف الأموال

الاستيلاء علي الاموال

ضبط نصاب

توظيف الاموال

الاستيلاء علي 12 مليون


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة