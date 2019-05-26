البيت الأبيض: ترامب وكيم جونج متفقان على عدم كفاءة "جو بايدن"

كتب: أحمد علوى

أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "متفقان" على أن المرشح الديمقراطى جو بايدن غير كفء.

وجاء كلام المتحدثة تعليقا على تغريدة لدونالد ترامب نشرها السبت قال فيها إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بـ"الشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".

ووجه الصحفى شاك تود سؤالا إلى المتحدثة ساندرز خلال برنامج "ميت ذى برس" على شبكة "أن بى سي"، قال فيه "هل بالإمكان أن تشرحى لنا لماذا يتوجب على الأميركيين ألا يكونوا قلقين عندما يلتقى رأى رئيس الولايات المتحدة مع رأى ديكتاتور قاتل، بشأن نائب رئيس أميركى سابق؟".

فأجابت ساندرز أن "الرئيس لا يتخذ موقفا" مؤيدا لرأى الزعيم الكورى الشمالى، "لكننى أعتقد أنهما يتفقان فى تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن".